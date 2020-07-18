Украина

Игроки Динамо и Шахтера продолжают борьбу за звание лучшего молодого игрока Европы в 2020 году.

Итальянское издание Tuttosport объявило о начале второго раунда голосования за претендентов на трофей Golden Boy-2020. В нем нашлось место и для двух представителей чемпионата Украины – полузащитника Динамо Георгия Цитаишвили и его коллеги из Шахтера Тете.

Примечательно, что во время болельщицкого голосования в первом раунде они заняли третье и четвертое место соответственно. Цитаишвили набрал 8% голосов, а Тете – 7%. Больше оказалось только у Рикардо Куарежмы из лиссабонского Спортинга (9%, 6159 голосов) и у игрока Ювентуса Алехандро Маркеса (9%, 6532 голоса).

Для сравнения, Эрлинг Холанд и Мейсон Гринвуд набрали по 3%, а Альфонсо Дэвис – 4%.

Проголосовать за одного из оставшихся 80 претендентов на звание Golden Boy можно на этой странице сайта Tuttosport. Финальное решение будет приниматься на основе голосов болельщиков, а также голосования журналистов.