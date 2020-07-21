Украина

Football.ua подводит итоги чемпионата Украины сезона-2019/20.

Футбольный сезон-2019/20 заслуженно войдет в историю как один из наиболее продолжительных. Никто не мог ожидать напасть в виде распространения коронавируса COVID-19, поэтому отвечать на серьезный вызов для всего мира пришлось реактивными мерами. Официальные матчи в большинстве стран Европы были отложены на длительный период, но все же были сыграны в итоге, за исключением некоторых стран. Украинская Премьер-лига также не осталась в стороне от глобальной проблемы.

Влияние образовавшегося разрыва в календаре на команды в конце розыгрыша можно расценивать с разных сторон. И тем не менее, очередной сезон национального первенства был завершен без особых трудностей, пусть и серьезным запозданием от изначально намеченных сроков. Вот только дожили до пресловутого конца не все участники состязаний. Но вряд ли футболисты львовских Карпат могли бы рассчитывать на попадание в итоговую сборную лучших в сезоне, для составления которой, собственно, мы здесь и собрались.

По устоявшейся традиции, пользователям сайта Football.ua предлагается принять участие в определении наиболее успешных игроков УПЛ в этом году, наряду с редакцией. В подошедшем к концу розыгрыше чемпионата нашей страны большинство команд брали на вооружение тактическое построение 4-1-4-1, поэтому данная схема будет базовой для итогового голосования. Начать выражать свой выбор редакция предлагает с обсуждения наиболее ответственной позиции на поле — места в рамке ворот.

Варианты: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Никита Шевченко (Заря), Евгений Паст (Десна).

Выбор Football.ua: Андрей Пятов

Особенностью украинского футбола всегда можно было считать регулярное появление игрока достойного уровня на позиции голкипера. Подошедший к концу сезон вновь преподнес нам несколько перспективных исполнителей в воротах. Что характерно, именно данная позиция в каждом из клубов-участников УПЛ полностью покрывается доступными резервами, а иногда даже испытывает избыток качественных кадров.

Однако, пока у подножия вратарского Олимпа продолжает нарастать столпотворение кандидатов, на вершине лестницы жесткой конкуренции все еще находится закаленная в боях группа исполнителей. Возглавляет ее лучший голкипер сезона-2019/20, по мнению редакции нашего сайта, Андрей Пятов — страж ворот чемпиона УПЛ, донецкого Шахтера.

6 — пенальти отразил за этот сезон Богдан Сарнавский (ПФК Львов),

54,5% от общего их числа (11)

По всей видимости, в этот футбольный год мы стали свидетелями переломного момента в карьере опытного украинского голкипера. Пятову не так давно исполнилось 36 лет — прекрасный возраст для стража ворот по современным меркам, но клуб уже активно начинает готовить ему достойную смену. Это было особенно заметно после досрочной защиты Шахтером чемпионского титула. Но в этом факте как раз и кроется вся суть: в моменты, когда Пятов стабильно выходил в основном составе, дончане ковали свой будущий успех. Сезон прошел не без ошибок Андрея, к которым, по всей видимости, уже просто стоит привыкнуть, ведь они сопровождают всю его профессиональную карьеру, уже успев сформировать у зрителей шаблонную фразу "А, Пятов…". Но равных опытному стражу ворот в этом футбольном году не было.

Ближайшую конкуренцию ему могли составить Георгий Бущан и Никита Шевченко. В случае стража ворот Динамо, футболист киевлян не мог остаться в стороне от неустойчивых результатов клуба по ходу сезона. Где-то, темпы профессионального роста Георгия (1800 игровых минут) сбивала регулярная ротация с Денисом Бойко (1080), где-то, в неподходящий момент вмешивались повреждения. К слову, по причине влияния последнего фактора на здоровье футболиста, не смог помочь в полной мере своей команде в завершении сезона Никита Шевченко (8 "сухих" матчей), который вплотную подошел к показателям Пятова (11), сыграв почти столько же поединков (18 против 23 у Андрея).

47,8% составили матчи без пропущенных голов

для Андрея Пятова в этом сезоне

Еще одним кандидатом на попадание в итоговую сборную сезона является один из кузнецов успеха черниговской Десны — Евгений Паст. Голкипер "северян" провел на поле больше времени, чем остальные коллег по цеху (2700 минут), при этом сумев достичь четвертого показателя по числу проведенных игр на "ноль" (36,7%), уступив в этом критерии трем остальным участникам предложенного к голосованию списка.

Альтернативный вариант: Никита Шевченко (Заря).

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