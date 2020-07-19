Украина

Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию поединка 32-го тура чемпионата Украины.

В рамках 32-го тура украинской Премьер-лиги Заря сойдется в противостоянии с Десной, по итогам которого определится обладателей бронзовых медалей первенства страны.

Если Динамо проиграет в параллельном матче с Колосом, а подопечные Виктора Скрипника добудут победу над своим следующим соперником, то Заря поднимется на вторую строчку и попадет в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Смотрите видео онлайн-трансляцию поединка Заря — Десна, которая начнется в 19:30 по киевскому времени:

Кроме того, следить за событиями матча Заря — Десна вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Также советуем вам ознакомиться к анонсом и прогнозом на данный поединок.