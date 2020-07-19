Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 32 тура УПЛ между Днепром-1 и полтавской Ворсклой.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко решил оставить на скамейке запасных капитана команды Сергея Кравченко. Вместо него с первых минут сыграет Арсений Батагов.

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков — Батагов — Ярмолюк, Ди Франко, Булеца — Супряга, Хобленко

Запасные: Клищук, Лопыренок, Кравченко, Вакулко, Когут, Сабатини, Назаренко, Коркишко, Полевой

Ворскла: Исенко — Дмитрук, Семилет, Павлюк, Мельничук — Якубу, Белый, Гаджук, Козыренко — Кравчук, Власов

Запасные: Фесюн, Дубко, Галата, Посевкин, Кулаковский, Чуев, Куценко, Костенко

Матч Днепр-1 — Ворскла начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.