Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать второго тура Украинской Премьер-лиги между ПФК Львов и Мариуполем.

После погрома от донецкого Олимпика в матче прошлого тура (1:5), ПФК Львов ожидает очередной домашний поединок. На этот раз коллектив Георгия Цецадзе встретится с Мариуполем, который в середине этой недели ответил полтавской Ворскле за поражение в полуфинале национального Кубка (2:1).

По сравнению с прошлой игрой, главный тренер "золотых львов" решил выпустить с первых минут юного Максима Комарца в центр обороны. Кроме того, опорная зона была усилена выходом Джонатана, в ущерб выходу одновременно двух форвардов, из которых в предстоящей игре остался только Ренан.

Ротация Мариуполя была намного глубже. Место в воротах вместо Гальчука занял Поспелов, фланги обороны, где в центре с первых минут сыграет Сагуткин, составят Тищенко и Корниенко. В опорной зоне выйдет Максим Чех, а линию полузащиты усилит своим появлением Вячеслав Чурко.

ПФК Львов: Сарнавский — Люлька, Борзенко, Комарец, Клименчук — Джонатан, Сабино — Шина, Богунов, Татарков — Ренан.

Запасные: Пеньков, Гончар, Братков, Ходаковский, Вичижанин, Фелипе, Яковелли, Ныч, Велвес.

Мариуполь: Поспелов — Тищенко, Сагуткин, Яворский, Корниенко — Чех — Кащук, Федорчук, Топалов, Чурко — Кулаков.

Запасные: Кравцов, Дава, Байдал, Муравский, Петерман, Дудик, Путря.

Матч ПФК Львов — Мариуполь начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.