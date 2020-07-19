Украина

Динамо вышло в квалификацию Лиги чемпионов, несмотря на поражение от Колоса (0:2).

В матче последнего тура УПЛ встречались ковалевский Колос и киевское Динамо. Номинальным гостям достаточно было сыграть вничью независимо от результата Зари в параллельном поединке, но болельщики киевлян, естественно, ждали победы. Подопечные Алексея Михайличенко активно начали встречи и могли забить быстрый гол после того, как Цыганков вывел Русина на ударную позицию, но Назарий не попал по воротам с близкого расстояния. Со временем ковалевцы перехватили инициативу, но недолго контролировали мяч, снова вернув его сопернику.

Номинальные гости проводили атаку за атакой, намереваясь повести в счете. Буяльский был близок к тому, чтобы вывести свою команду вперед, пробив по воротам из-за пределов штрафной, но отличиться ему помешала штанга. В остальных эпизодах киевляне делали ставку не на дальние удары, а на розыгрыш комбинаций. Впрочем, это получалось не очень хорошо, поэтому через время игроки снова стали бить по воротам из пределов штрафной, но их удары приходились мимо цели.

Ближе к окончанию первого тайма подопечные Руслана Костышина перехватили инициативу и провели несколько классных атак, которые едва не завершились взятием ворот соперника. Бущан дважды помешал этому произойти, потащив мяч после прицельных ударов в исполнении Морозко и Лысенко. Еще в одном случае удару того же Лысенко немного не хватило точности. Динамо ответило на это комбинацией Буяльского и Цыганкова, который пробил по воротам, но его удар не доставил проблем Волынцу. В первой половине встречи команды так и не открыли счет, отправившись отдыхать с "нулями" на табло.

Уже на первой минуте второго тайма Динамо могло выйти вперед благодаря Русину, но Волынец справился с его ударом, переведя мяч в штангу. После этого киевляне продолжили много владеть мячом на чужой половине поля, позднее создав еще одну возможность забить. Де Пена выложил мяч на голову Русину, а Назарий пробил мимо цели, упустив еще один шанс отличиться. А уже через минуту Колос наказал соперника за плохую реализацию и за ошибку Цыганкова. Морозко навесил на Лысенко, а Владимир послал мяч под перекладину — 1:0.

Пропустив, подопечные Михайличенко продолжительное время не могли прийти в себя, что было только на руку номинальным хозяевам. Но затем Динамо все же опомнилось и пошло в активное наступление на ворота соперника. В одном из эпизодов у Цыганкова была шикарная возможность отличиться, но Виктор попал мячом не по воротам, а в Буяльского, от которого мяч вылетел за пределы поля.

Михайличенко решил усилить атакующий потенциал своей команды, выпустив на поле Цитаишвили и Шапаренко. Николай очень неудачно вступил в игру, навредив своей команде. Он сбил Вильхамссона в штрафной площади, за что был назначен пенальти. Сам же пострадавший впоследствии подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар — 2:0. Уже через две минуты Кадири мог возродить интригу классным дальним выстрелом под перекладину, но Волынец спас свою команду, потащив мяч.

Далее киевляне продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, перебравшись туда практически всем составом. Однако количество не давало качество — вскрыть оборону соперника не удавалось. Ковалевцы достаточно уверенно играли на удержание счета, но под занавес поединка все-таки подсели. Де Пена был обязан забивать в одном из эпизодов, но Карлос пробил прямо в Волынца. Через минуту опасно пробивал Цитаишвили, но голкипер номинальных хозяев снова был надежен.

Уже в компенсированное время подопечные Р. Костышина остались в численном меньшинстве после удаление Милько, но оно случилось перед самим финальным свистком. У Динамо осталась лишь возможность забить прямым ударом со штрафного, но Цыганков промахнулся. Как итог, Колос завершил регулярный чемпионат победой, которая точно поднимет дух команды перед следующим матчем. Киевляне же рисковали потерять второе место из-за поражения, однако остались в зоне Лиги чемпионов благодаря ничьей между Зарей и Десной. Теперь команда Михайличенко будет ожидать жеребьевки квалификации самого престижного клубного турнира, по результатам которой узнает имя своего соперника.

Динамо после отчетного поединка отправляется в отпуск, а Колосу предстоит сыграть в плей-офф за место в квалификации Лиги Европы. В полуфинале ковалевцы сыграют с Днепром-1 25-го июля.

Колос - Динамо 2:0

Голы: Лысенко, 54, Вильхамссон, 71 (с пенальти)

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Гавриш, Черноморец — Задоя, Богданов (Милько, 77) — Антюх (Вильхамссон, 65), Костышин (Ориховский, 54), Морозко — Лысенко (Бондаренко, 64)

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов (Шапаренко, 66), Шабанов, Караваев — Кадири, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Русин (Цитаишвили, 66)

Предупреждения: Черноморец, Милько — Шепелев, Кендзера

Удаление: Милько, 90+4 (повторное предупреждение)