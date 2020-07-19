Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Заря — Десна 1:1
Голы: Хомченковский, 53 Будковский, 20 

Заря: Шевченко — Хомченовский, Тымчик, Абу Ханна (Чеберко, 78), Михайличенко — Иванисеня — Юрченко (Перович, 87), Леднев, Кочергин — Кабаев (Цвек, 87), Лунев (Громов, 46, Вернидуб, 56).

Десна: Паст — Гитченко, Имереков, Тамм — Огиря (Хлебас, 83) — Конопля (Картушов, 78), Фаворов, Арвеладзе (Домбровский, 54), Мостовой (Кузик, 77) — Будковский, Филиппов.

Предупреждения: Михайличенко, Кочергин, Шевченко — Будковский, Арвеладзе, Огиря, Тамм, Имереков