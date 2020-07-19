Украина

Главный тренер луганчан прокомментировал поединок против Десны (1:1) в 32-м туре УПЛ.

Заря перед последним туром чемпионата Украины сохраняла призрачные шансы на второе место. Для этого луганчанам нужно было обыграть Десну и надеяться, что Колос победит Динамо.

Однако когда ковалевцы забили и первый, и второй гол Динамо, Заря не бросилась вырывать победу над Десной, предпочтя сохранить счет 1:1. Вратарь луганчан Никита Шевченко получил желтую карточку за задержку времени, а после финального свистка команда радовалась третьему месту.

"Я горжусь, что я тренер этой команды, ребята заслужили это место. Теперь будем смотреть вперед, с оптимизмом", — рассказал Виктор Скрипник в комментарии Профутбол.

"Почему не пошли вперед, зная счет в матче Динамо? Полезть вперед и попасть в плен? Хотелось выиграть и нам, и Десне. Можно было побежать вперед, а потом кусать локоточки. Это тоже было бы неправильно. Сейчас я вижу счастливые лица своих ребят, я их поздравляю с бронзовыми медалями. Хотели быть третьей силой, мы ею и стали!"

Таким образом, в следующем сезоне Динамо сыграет в квалификации Лиги чемпионов, а Заря будет выступать на групповом этапе Лиги Европы.