В рамках 32-го тура УПЛ между собой играли Колос и Динамо. Киевский клуб уступил команде из Ковалевки, но завершил сезон на второй строчке в лиге.

Заря не сумела обыграть Десну, поэтому луганский клуб будет выступать в Лиге Европы, а Динамо – в квалификации к Лиге чемпионов.

Что касается Десны, то коллектив Александра Рябоконя стал четвертым и будет играть в квалификации к Лиге Европы.

Группа I
1 Шахтер Шахтер 32 82
2 Динамо Киев Динамо Киев 32 59
3 Заря Заря 32 58
4 Десна Десна 32 56

 

Ранее сообщалось, что Динамо установило антирекорд по поражениям в УПЛ