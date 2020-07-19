Завершился сезон-2019/20 в украинской Премьер-лиге.
ФОТО: ФК ДИНАМО
19 июля 2020, 21:41
В рамках 32-го тура УПЛ между собой играли Колос и Динамо. Киевский клуб уступил команде из Ковалевки, но завершил сезон на второй строчке в лиге.
Заря не сумела обыграть Десну, поэтому луганский клуб будет выступать в Лиге Европы, а Динамо – в квалификации к Лиге чемпионов.
Что касается Десны, то коллектив Александра Рябоконя стал четвертым и будет играть в квалификации к Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что Динамо установило антирекорд по поражениям в УПЛ.