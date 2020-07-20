Украина

Главный тренер Десны — о том, что его команда будет играть в еврокубках.

По итогам сезона-2019/20 в украинской Премьер-лиге Десна добыла право на участие в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. Успех черниговской команды прокомментировал Александр Рябоконь.

По мнению 56-летнего специалиста, нет никаких сомнений, что этот сезон – лучший в истории Десны.

"Конечно. В нашей короткой премьер-лиговой истории было всего два сезона. Хотелось, чтобы следующий сезон был не хуже, а может быть, и лучше, уже от нас зависит".

"У нас есть такое правило – от матча к матчу. Большое было желание попасть в еврокубки, и нам это удалось".

"Может, ущипнуть себя или кого-то, что Десна попала в еврокубки. Могли и в группу, но будем сражаться в квалификации и стараться попасть в группу", — сказал Александр Рябоконь в эфире программы ПроФутбол.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Заря — Десна.