Украина

Главный тренер Александрии прокомментировал встречу с "горняками" (2:2).

Александрия в заключительном туре чемпионата Украины разошлась миром с Шахтером – 2:2. Команда Владимира Шарана добыла эту ничью благодаря голам на 89-й и 90-й минутах

"Мы серьезно настраивались на этот поединок, хоть и знали, что в составе Шахтера будет много молодых футболистов. У футболистов Шахтера мастерство на высоком уровне. Мы сначала хотели больше прессинговать, играть на половине поля соперника, что у нас и получалось. Но после первого пропущенного мяча я команду не узнал. Она растерялась, играла неправильно тактически, пропустила красивый второй гол. Не было азарта, не было уверенности, что мы можем сравнять счет", — заявил Владимир Шаран на послематчевой пресс-конференции.

"После перерыва мы произвели некоторые изменения. Я считаю, что в тактическом плане мы сыграли очень правильно. Конечно, хорошо, что забили два гола, это очень важная ничья для нашей команды в психологическом плане".

Следующий матч Александрия проведет 25 июля дома против Мариуполя в полуфинале плей-офф за место в квалификации Лиги Европы.