Украина

Матчи состоятся на полях команд, занимающих более высокие места в турнирной таблице.

Определились дата и время матчей 1/2 финала плей-офф за право представлять Украину в Лиге Европы — сообщил официальный сайт УАФ.

Колос примет Днепр-1 25 июля в 17:00, а Александрия сыграет дома с Мариуполем в тот же день в 19:30.

Финал плей-офф за последнюю путевку в еврокубки состоится 29 июля также на поле того финалиста, который финиширует на более высоком месте в чемпионате.

Победитель плей-офф получит право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы, жеребьевка которого пройдет 31 августа, а сам матч — 17 сентября.