Украина

Уже известны четыре из пяти представителей Украины на европейской арене в следующем сезоне.

После 32-го тура Премьер-лиги состав украинской делегации в еврокубках известен на 80%. Пятый из пяти клубов определится в плей-офф между Александрией, Колосом, Днепром-1 и Мариуполем.

В следующем сезоне Украину представят:

Шахтер. "Горняки" гарантированно сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 1 октября, первый тур – 20/21 октября.

Динамо. Киевляне стартуют с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Чтобы попасть в группу, им нужно пройти не только этот, но и четвертый раунд. В случае неудачи на любом из этапов Динамо попадет в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка 31 августа, первый матч – 15/16 сентября.

Заря. Луганчане сыграют на групповом этапе Лиги Европы благодаря тому, что победитель национального кубка квалифицировался в Лигу чемпионов. Жеребьевка 2 октября, первый тур – 22 октября.

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Десна. Третий квалификационный раунд ЛЕ, для попадания в групповой этап нужно пройти двух соперников. Жеребьевка 1 сентября, первый матч – 24 сентября.

Победитель плей-офф. Начнет путь со второго раунда квалификации ЛЕ, соответственно, для попадания в групповой этап нужно преодолеть трех соперников. Жеребьевка 31 августа, первый матч 17 сентября.