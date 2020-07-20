Украина

Стали известны лучшие игрок и тренер в заключительном туре чемпионата.

Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский и главный тренер Колоса Руслан Костышин получили награды лучшим игроку и тренеру соответственно в 32-м туре УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Ховченовский в матче с Десной (1:1) отличился единственным голом в составе луганчан, который позволил его команде гарантировать третью строчку в турнирной таблице и попадание в групповой этап Лиги Европы. В борьбе за эту награду хавбек опередил нападающего Днепра-1 Владислава Супрягу.

Колос под руководством Костышина в заключительном туре одержал сенсационную победу над Динамо (2:0), хотя она и не повлияла на итоговые результаты команд. За этот поединок наставник ковалевского клуба получил оценку 4,6.