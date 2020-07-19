Украина

Луганский коллектив рад тому, что в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы.

В заключительном матче чемпионата Украины сезона-2019/20 Заря сумела не проиграть Десне, в результате чего коллектив Виктора Скрипника обеспечил себе "бронзу".

Фанаты Зари вместе с командой отпраздновали "бронзу" и поблагодарили Никиту Каменюку, который завершил карьеру профессионального футболиста.

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