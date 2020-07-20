Украина

Украинский специалист остается у руля "олимпийцев" на следующий сезон.

Олимпик на своем официальном сайте объявил о назначении Игоря Климовского на пост постоянного главного тренера первой команды.

Украинский специалист занимал это должность на временной основе после ухода Висенте Гомеса, однако результаты донецкого клуба убедили руководство предоставить Климовскому полноценное соглашение.

Новый контракт Игоря Петровича рассчитан на один год. Именно он со своим тренерским штабом начнет готовить Олимпик к новому сезону.

Отметим, что штаб Климовского останется неизменным:

Ассистент тренера - Руслан Уманец.

Тренер по физподготовке - Антон Дяченко.

Тренер вратарей - Владимир Тименко.

Аналитик-скаут – Кирилл Мазур.