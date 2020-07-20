Украина

Голкипер Динамо подвел итоге уже завершившегося сезона-2019/20.

Сезон-2019/20 в украинской Премьер-лиге, который стал для Динамо весьма спорным и неоднозначным, подошел к своему завершению. Киевляне заняли вторую строчку в турнирной таблице, обеспечив себе место в квалификационном раунде Лиги чемпионов, а также завоевали Кубок Украины. Вратарь "бело-синих" Денис Бойко решил подвести итоги минувшей кампании.

"Это был самый тяжелый и неоднозначный сезон в моей карьере! Травма спины выбила меня на длительный период и не дала возможность помочь команде в важнейших матчах. Восстановление и возвращение своей лучшей формы оказались не такими быстрыми, как я ожидал".

"Непопадание в группу Лиги чемпионов, вылет из Лиги Европы на групповой стадии, неубедительная игра в чемпионате, ряд моих невынужденных ошибок, которые лишили команду важнейших очков. Карантин и последующие меры тоже определенным образом повлияли на все происходящее в футболе. Все эти негативные моменты наверное и оставили свой отпечаток на итогах сезона".

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"Конечно был и позитив. Кубок и Суперкубок Украины немного скрасили в целом не очень выразительный сезон. Также было и много очень хороших и убедительных матчей в которых команда показала характер, волю к победе и действительно качественный, красивый футбол, который от нас хотят видеть все наши преданные болельщики! "Все ,что нас не убивает,делает нас сильнее", — это та фраза, которая четко описывает все, что происходило со мной и командой в этом сезоне!" — написал Денис Бойко в своем Instagram.

Напомним, сегодня, 20 июля, стало известно об отставке Алексея Михайличенко с поста главного тренера киевского Динамо, несмотря на завоеванный Кубок Украины и второе место в турнирной таблице УПЛ.