Украина

Руководство киевской команды приняло решение расстаться с 57-летним специалистом.

Динамо рассталось с Алексеем Михайличенко, сообщил официальный сайт киевской команды.

Кроме того, вместе с ним команду покинули ассистенты в лице Вадима Евтушенко, Сергея Федорова и Михаила Михайлова.

"Получив команду по ходу сезона этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, Динамо выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов".

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"В то же время руководство клуба и многочисленная армия динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах".

"Для этого игра Динамо должна выйти на качественно иной уровень. С этой целью подготовку к следующему сезону Динамо начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже", — гласит заявление на официальном сайте Динамо.

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Напомним, что Динамо с огромным трудом заняло вторую строчку в чемпионате Украины: в заключительном туре "бело-синие" уступили Колосу, и лишь ничья в параллельной встрече между Зарей и Десной позволило клубу попасть в квалификацию Лиги чемпионов.

В свой второй заход Михайличенко тренировал Динамо с 15 августа 2019 года и по сегодняшний день.