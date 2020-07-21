Чиро Иммобиле не дал португальцу уйти в отрыв в гонке бомбардиров очередным голом с пенальти (2:1).
Ювентус — Лацио, Getty Images
21 июля 2020, 00:45
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Ювентус — Лацио 2:1
Голы: Роналду, 51 (пен.), 54 — Иммобиле, 84 (пен.)
Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рэмси (Матюиди, 57), Бентанкур, Рабио — Дуглас Коста (Данило, 57), Дибала (Ругани, 89), Роналду.
Лацио: Стракоша — Баштуш, Луис Фелипе (Фальбо, 89), Ачерби — Лаццари (Моро, 90), Милинкович-Савич, Катальди (А. Андерсон, 75), Пароло, Дж. Андерсон (Вавро, 67) — Кайседо (Адеканье, 66), Иммобиле.
Предупреждения: Алекс Сандро, Бонуччи, Данило — Дж. Андерсон