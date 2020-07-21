Украина

Вингер Динамо прокомментировал завершившуюся кампанию в исполнении киевлян.

Динамо в сезоне-2019/20 выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, но во многом это было обусловлено слабостью конкурентов, а не силой проигравших девять матчей киевлян. Кроме того, "бело-синие" не смогли выйти из группы Лиги Европы.

"Неидеальный сезон для нас, но хвала Аллаху, своих целей Динамо достигло. Будем работать, чтобы провести следующий сезон лучше. Скоро увидимся, Динамо", — написал Бенито на своей странице в Инстаграме.

Бенито присоединился к Динамо в качестве свободного агента в феврале этого года. Президент киевлян Игорь Суркис уже признался, что клуб не против отпустить нигерийца, если получит хорошее предложение.