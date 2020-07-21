Вингер Динамо прокомментировал завершившуюся кампанию в исполнении киевлян.
фото из инстаграма Бенито
21 июля 2020, 06:40
Динамо в сезоне-2019/20 выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, но во многом это было обусловлено слабостью конкурентов, а не силой проигравших девять матчей киевлян. Кроме того, "бело-синие" не смогли выйти из группы Лиги Европы.
"Неидеальный сезон для нас, но хвала Аллаху, своих целей Динамо достигло. Будем работать, чтобы провести следующий сезон лучше. Скоро увидимся, Динамо", — написал Бенито на своей странице в Инстаграме.
Бенито присоединился к Динамо в качестве свободного агента в феврале этого года. Президент киевлян Игорь Суркис уже признался, что клуб не против отпустить нигерийца, если получит хорошее предложение.