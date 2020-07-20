Украина

Легионеры покинут клуб, если киевляне получат по ним хорошее предложение.

Президент Динамо Игорь Суркис ответил на вопрос о будущем Беньямина Вербича, Франа Соля, Бенито, Ибрагима Каргбо и Мохаммеда Кадири. Со всеми, кроме Вербича, клуб готов расстаться.

"Вербич – это футболист основного состава. Что касается остальных, то, учитывая, что у них мало игрового времени, если по ним будут предложения, мы с ними расстанемся и приобретем на их места более сильных игроков, которые смогут приносить команде результат и показывать хорошую игру", — цитирует Суркиса официальный сайт Динамо со ссылкой на Профутбол.

"Например, у Соля не складывается, но он – квалифицированный футболист. Ему давали шансы, но пока у него не получается. Поэтому, если по нему будут предложения, то, естественно, мы будем расставаться".

Также Игорь Суркис признался, что не видит, как с такой игрой Динамо может попасть в группу Лиги чемпионов.