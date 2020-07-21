Украина

Украинский защитник получил статус свободного агента.

Владислав Приймак объявил о том, что покидает ФК Львов после 2,5 лет сотрудничества.

"Хочу поблагодарить Львов за эти 2,5 года. Для меня это был очень хороший опыт. Больше всего благодарен за хороший коллектив и друзей, которых встретил в клубе. Мужики, буду скучать по вам.

Желаю удачи, побольше положительных результатов и получать удовольствие от своей работы", — написал защитник в своем Instagram-аккаунте.



Владислав Приймак в этом сезоне провел 23 поединка в футболке львовян, отметившись одним ассистом.