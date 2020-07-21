Украина

Экс-функционер Зари не стал называть сумму компенсации, прописанную в контракте Виктора Скрипника.

В связи с уходом Алексея Михайличенко с поста главного тренера Динамо в прессе появилось множество слухов и обсуждений касательно следующего приемника украинского специалиста. Во всевозможных списках фигурировало имя нынешнего наставника Зари Виктора Скрипника.

Бывший генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов, который и согласовывал контракт со Скрипником летом 2019 года, прокомментировал данную информацию.

"Это компетенция президента. Если есть финансовые возможности — удержит. Клаусула по Скрипнику существует, выполнить ее в Украине в полном объеме единоразово может только Шахтер. Может, президент как-то договорится".

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"Скрипник настаивал на меньшей сумме, но я убедил его поставить большую цифру. Но в украинских реалиях для тренера это большая сумма. Миллион долларов? Я не буду называть сумму, ненормально разглашать цифры контракта, даже учитывая, что я там не работаю", — заявил Рафаилов в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее Виктор Скрипник признался, что не вел никаких переговоров с Динамо, однако "не побоялся бы" принять это предложение.