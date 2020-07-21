Украина

Главный тренер Зари не отрицает вариант продолжения карьеры в стане киевлян.

Виктор Скрипник не боится давления, которое может возникнуть в случае перехода в Динамо. Украинский специалист обрел важный опыт во время работы в Бундеслиге и готов показать свой уровень.

"Вчера прошла игра (интервью было сделано 20-го июля), сегодня я лечу домой, завтра у меня день, которым я буду наслаждаться. Первого числа я возвращаюсь в Украину. Не могу сказать, что я ухожу куда-то там . У меня есть действующий контракт. А вот эти все вопросы – у меня нет ни одного конкретного предложения. Единственное, что я могу сказать. Вероятность того, что я останусь? Очень высокая. Если со мной не прервут контракт, он будет действовать дальше.

"Вопросы к руководству всегда есть. Даже у тех команд, у которых все нормально, всегда есть темы, о чем можно говорить, обсуждать, принимать решения, развиваться дальше. Что я планирую и делать, мы уже с президентом договорились. У нас сейчас начинается пауза. Он в разъезде, я уехал. Мы соберемся и поговорим.

Контакты с Динамо? Положа руку на сердце – не было. У меня не было ни одного контакта с Игорем Михайловичем и Григорием Михайловичем. Не было с президентами или какие там у них должности. Ни телефонных разговоров, ничего.

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После матча с Динамо я встретился с Григорием Суркисом, которому сказал: "Я вас поздравляю с заслуженной победой". Он сказал: "Виктор, вы создали такую команду. Вы на свою трешку голов против Динамо наиграли. Уверен, что вы Десне не проиграете и ту цель, которую поставили перед сезоном, выполните. Вот это мой с ним разговор. И все. Не было ни одного слова ни о каких договоренностях".

"Принял бы предложение Динамо, если бы оно поступило? Мы возвращаемся к моральной стороне. Там работает тренер, который сидит на контракте (интервью записано за несколько часов до отставки Михайличенко – прим. ред.). А вы сейчас обсуждаете другого тренера. На "живое" место никто никогда не должен...

Могу сказать, что я бы не побоялся. Потому что всегда есть слухи, рассказывают. Там такое давление, должен быть чемпионом мира, чтобы там тренировать, и прочее. Я не хочу сравнивать Бундеслигу и это. Но те два года в Бундеслиге, когда ты, как под увеличительным стеклом, а ты — капитан на корабле Титаник, который называется Вердер, тянешь его... Там, как только что-то пойдет не так... Опыт, который я там приобрел, у меня кожа уже такая толстая. Не думаю, что мне это будет страшно, что я буду переживать о чем-то.

Если ты умеешь что-то или считаешь, что должно быть вот так, то приди и сделай", – сказал Скрипник в программе ТаТоТаке.