Украина

Луганский клуб нашел в Вардаре замену 23-летнему украинцу, ушедшему в Андерлехт.

Заря подтвердила уход Богдана Михайличенко в бельгийский Андерлехт, однако клуб уже нашел замену украинцу на левый фланг обороны.

Как стало известно Football.ua, луганская команда оформила переход игрока северомакедонского Вардара Леовигильдо Жуниора Реиса Родригеса.

24-летний бразилец подписал с Зарей полноценный контракт. По предварительной информации, срок соглашения рассчитан на три года. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне Жуниор Родригес провел в футболке Вардара 21 поединок, в которых он забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского защитника в 550 тысяч евро.

Помимо Вардара, Жуниор Родригес защищал цвета футбольного клуба Македония Герче Петров.