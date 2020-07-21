Украина

Левый защитник переберется в чемпионат Бельгии.

Богдан Михайличенко с первого августа станет игроком бельгийского Андерлехта, сообщает официальный сайт Зари.

По предварительной информации контракт защитника с "пурпурно-белыми" будет рассчитан до 2024 года.

Богдан Михайличенко провел 35 поединков в этом сезоне на клубном уровне, забив три гола и сделав четыре результативные передачи.

Напомним, что ранее Заря объявила о переходе Евгения Чеберко в австрийский ЛАСК.