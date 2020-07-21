Левый защитник переберется в чемпионат Бельгии.
Богдан Михайличенко, фото Заря
21 июля 2020, 15:47
Богдан Михайличенко с первого августа станет игроком бельгийского Андерлехта, сообщает официальный сайт Зари.
По предварительной информации контракт защитника с "пурпурно-белыми" будет рассчитан до 2024 года.
Богдан Михайличенко провел 35 поединков в этом сезоне на клубном уровне, забив три гола и сделав четыре результативные передачи.
Напомним, что ранее Заря объявила о переходе Евгения Чеберко в австрийский ЛАСК.