Украина

Экс-игрок "львов" высказался о ситуации в своей бывшей команде.

Защитник Сергей Вакуленко покинул Карпаты зимой этого года, подписав контракт с футбольным клубом Арарат-Армения. На данном этапе его бывшая команда пребывает в кризисном положении, и будущее львовского клуба остается под вопросом. Вакуленко поделился мнением о сложившейся ситуации.

"Карпаты — бренд. Львовские болельщики — очень классные. Обидно смотреть на то, как клуб разваливается. Я желаю им сохранить этот бренд. Не хочется, чтобы они превратились в какие-то Карпаты-2 или Карпаты-3. Должны жить только эти Карпаты — с этой эмблемой и болельщиками".

"Помню как они играли с ПСЖ, Боруссией Д и Севильей в еврокубках... Я им желаю только лучшего. Глядя на то, как развиваются события, тяжело предсказать дальнейшую ситуацию. Не думаю, что все будет хорошо. Я не вникал в ситуацию, но судя по комментариям и интервью, кажется, проблемы в клубе очень серьезные", — заявил Вакуленко в интервью ТК Футбол.

Напомним, что Сергей Вакуленко в составе Арарат-Армения завоевал золотые медали первенства страны. В футболке ереванского клуба украинец провел 12 поединков, в которых отметился тремя голами.