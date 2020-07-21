Украина

Экс-функционер Зари высказался о финансовой ситуации в своем бывшем клубе.

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал о кадровой ситуации в луганском клубе, который уже покинули Богдан Леднев, Александр Тымчик, Евгений Чеберко и Богдан Михайличенко. Опытный функционер признался, что в Заре существуют задолженности по заработной плате.

"В прессе много пишут, что команда расходится. А как в условиях коронавируса и нестабильной финансовой обстановки привлечь футболистов и откуда? Разве что из Карпат... В прессе уже говорили про уход Михайличенко, Чеберко, Громова, Тымчика, Леднева. Это вся линия защиты. Каменюка еще закончил, нужно искать защитников на замену. Найдут ли они силы и футболистов, чтобы выступить не хуже, чем раньше? Если так не будет, я бы не хотел на месте Скрипника оставаться".

"Десна и Александрия не становятся слабее, Динамо воспрянет. Этот клуб проходил разные этапы. За высокие места будет тяжело бороться. Главная задача — попытаться сохранить состав. Для этого нельзя допускать задолженностей по зарплате, но на сегодняшний день они существуют. Я думаю, спонсоры в очереди не стоят", — заявил Рафаилов в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее Сергей Рафаилов высказался о слухах, который связывают нынешнего главного тренера Зари Виктора Скрипника с возможным назначением в киевском Динамо.