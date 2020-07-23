Украина

Наставник днепрян поделился ожиданиями от следующего матча команды.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке ко встрече с Колом в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы.

"Действительно, именно ради этого и восстанавливался чемпионат, и мы рассчитывали на место в плей-офф. Очень довольны, что попали туда и теперь впереди волнующая часть сезона для нас – это матчи на выбывание. Подходим к встрече с Колосом в хорошем, возбужденном настроении, ведь придется играть против хорошей команды, которую мы хорошо знаем. Главное, что все здоровы и имеют хорошее настроение.

Я сейчас прочитал прогнозы специалистов перед стартом чемпионата, и там нас многие ставили достаточно высоко. С одной стороны, это приятно и радует, что нашу работу, особенно в Первой лиге, оценивали высоко, поскольку подобные прогнозы давались. Но сейчас, на мой взгляд, все команды находятся в равных условиях, и я не знаю, на чем именно основаны выводы о преимуществе Днепра-1. Сейчас и Колос в хорошей форме, и мы. То же касается Александрии, поэтому мы подходим к этому противостоянию с одинаковыми шансами – 50 на 50.

Говорим обо всем: и о действиях в защите, и об атаке. Мы с Колосом все же играли в разных шестерках. Команда у соперника несколько изменилась, особенно линия обороны, где появились три новых защитники. Плюс пришел Богданов, поэтому это уже не та команда, которая была в первом круге.

Мне кажется, присутствие зрителей это здорово – и для игроков, и для болельщиков, которые могут прийти на стадион. Поэтому это хорошая новость для всех отечественных любителей футбола", – рассказал Михайленко в интервью официальному сайту клуба.

Матч Колос – Днепр-1 состоится в субботу, 25 июля, и начнется в 17:00.