Наставник днепрян поделился ожиданиями от следующего матча команды.
Дмитрий Михайленко, СК Днепр-1
23 июля 2020, 13:23
Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке ко встрече с Колом в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы.
"Действительно, именно ради этого и восстанавливался чемпионат, и мы рассчитывали на место в плей-офф. Очень довольны, что попали туда и теперь впереди волнующая часть сезона для нас – это матчи на выбывание. Подходим к встрече с Колосом в хорошем, возбужденном настроении, ведь придется играть против хорошей команды, которую мы хорошо знаем. Главное, что все здоровы и имеют хорошее настроение.
Я сейчас прочитал прогнозы специалистов перед стартом чемпионата, и там нас многие ставили достаточно высоко. С одной стороны, это приятно и радует, что нашу работу, особенно в Первой лиге, оценивали высоко, поскольку подобные прогнозы давались. Но сейчас, на мой взгляд, все команды находятся в равных условиях, и я не знаю, на чем именно основаны выводы о преимуществе Днепра-1. Сейчас и Колос в хорошей форме, и мы. То же касается Александрии, поэтому мы подходим к этому противостоянию с одинаковыми шансами – 50 на 50.
Говорим обо всем: и о действиях в защите, и об атаке. Мы с Колосом все же играли в разных шестерках. Команда у соперника несколько изменилась, особенно линия обороны, где появились три новых защитники. Плюс пришел Богданов, поэтому это уже не та команда, которая была в первом круге.
Мне кажется, присутствие зрителей это здорово – и для игроков, и для болельщиков, которые могут прийти на стадион. Поэтому это хорошая новость для всех отечественных любителей футбола", – рассказал Михайленко в интервью официальному сайту клуба.
Матч Колос – Днепр-1 состоится в субботу, 25 июля, и начнется в 17:00.