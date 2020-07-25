Стали известны стартовые составы команд на полуфинальный матч плей-офф за выход в квалификацию Лиги Европы между Александрией и Мариуполем.
александрия - мариуполь, фото фк александрия
25 июля 2020, 18:32
Во втором полуфинальном матче плей-офф за выход в квалификацию Лиги Европы сыграют Александрия и Мариуполь. Главный тренер гостей Александр Бабич сделал ставку на опытного центрального нападающего Руслана Фомина, оставив в запасе Дмитрия Топалова. Помогать Фомину в атаке будут Дмитрий Мишнев и Вячеслав Чурко.
Владимир Шаран вернул в стартовый состав Дениса Мирошниченко, Глеба Бухала и Евгения Банаду, которые начинали матч против донецкого Шахтера на скамейке запасных.
Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Бухал, Стецьков — Банада, Гречишкин, Ковалец — Лучкевич, Безбородько, Третьяков
Запасные: Билык, Гордиенко, Бабогло, Довгий, Ситало, Пашаев, Грицук, Мишенко, Задерака
Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Яворский, Муравский — Полегенько, Федорчук, Чех, Корниенко — Чурко, Мишнев — Фомин
Запасные: Поспелов, Игнатенко, Тищенко, Сагуткин, Кащук, Топалов, Путря, Дудик, Петерман
Матч Александрия — Мариуполь начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.