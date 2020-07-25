Денис Антюх обеспечил своей игрой три забитых мяча своей команды (4:1).
Празднование Колоса, фото ФК Колос Ковалевка
25 июля 2020, 18:54
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Колос — Днепр-1 4:1
Голы: Ориховский, 22, Антюх, 24, 50, Морозко, 87 — Волынец, 50 (авт.)
Колос: Волынец — Зозуля, Максименко (Парамонов, 73), Гавриш, Емец — Задоя (Петров, 53), Ориховский (Д. Костышин, 73) — Антюх, Смирный, Морозко — Лысенко (Бондаренко, 50).
Днепр-1: Клищук — Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков — Вакулко (Булеца, 62) — Хобленко, Когут, Ди Франко (Кравченко, 46), Коркишко (Тейлор, 46) — Супряга.
Предупреждения: Морозко, Задоя, Максименко, Смирный — Цуриков, Ди Франко.