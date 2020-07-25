Украина

Главный тренер Днепра-1 — о поражении Колосу (1:4).

Колос разгромил Днепр-1 и вышел в финал плей-офф за Лигу Европы. Итоги подвел главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко.

"Безусловно, мы сегодня разочарованы и рассчитывали на другой результат. К сожалению, нам не удалось пройти дальше. Хочу поздравить команду Колос с победой и пожелать им удачи в дальнейшем".

"По нашей команде: мы вышли с настроением играть агрессивно и владеть преимуществом, но ключевым фактором игры стали два быстрых гола соперника в середине первого тайма, после чего мы потеряли уверенность. Был момент в начале второго тайма, когда нам удалось отыграть один мяч, но опять же дальше был быстро пропущенный гол, после которого мы тяжело восстанавливались".

"Конечно, пропуская в матчах плей-офф четыре мяча, очень трудно рассчитывать на успех".

О выборе голкипера:

"И Андрей Клищук, и Валерий Юрчук, на мой взгляд, игроки одного уровня, поэтому сегодня было такое тренерское решение. Мне кажется, что ошибок Андрей не допускал, надо пересмотреть голы. С тренерской скамьи трудно было сказать, что он виноват в голах — в одном эпизоде ​​был рикошет, в другом удар в угол, так что здесь трудно что-то комментировать".

Дмитрий Михайленко подвел итоги завершившегося сезона для его команды.

"Два года назад мы играли во Второй лиге и находились в той же раздевалке, и для молодого клуба, который за такой короткий срок прошел путь к матчам плей-офф в Лигу Европы — это большое событие. Сезон можно оценить противоречиво. С одной стороны, мы и набрались опыта, а с другой — к нам пришло много игроков и в прошлом межсезонье, и год назад, поэтому сейчас мы еще в процессе построения команды".

"Поэтому сезон можно оценить, как нормальный. Мы становимся сильнее, как команда, если говорить о качестве игры. Но для того, чтобы ставить перед собой более серьезные задачи, нам надо становиться еще сильнее".

О межсезонье:

"Сейчас мы отдохнем, залижем раны. Есть группа футболистов, которые играют с микроповреждениями, и нам надо поставить их на ноги, а межсезонье очень короткое. Будем готовиться у себя на базе в Днепре, а начнем подготовку через неделю", — приводит слова Дмитрия Михайленко официальный сайт Днепра-1.