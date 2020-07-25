Украина

Команда Александра Бабича одолела Александрию, вырвав победу ближе к концовке матча (2:1).

Во втором полуфинале плей-офф за выход в квалификацию Лиги Европы Александрия принимала Мариуполь. В первой паре представитель верхней шестерки одержал легкую победу, теперь ожидалось, что и хозяева окажутся сильнее соперника из нижней части турнирной таблицы. Подопечные Владимира Шарана завладели игровым преимуществом сразу же после стартового свистка, но не оказывали никакого давления на чужую штрафную. Через некоторое время "азовцы" перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. Там они, как и их соперник, ничего не могли сообразить, не угрожая воротам Панькива.

Затем александрийцы относительно быстро вернули мяч под свой контроль и могли повести в счете, но Лучкевич не попал по воротам с нескольких метров, упустив шикарный шанс отличиться. Через несколько минут гости ответили на это опасным ударом Фомина, с которым справился Панькив. Еще через несколько минут Фомин мог забивать после грубой ошибки Дубры, но Руслану не удалось протолкнуть мяч мимо Панькива. Подопечные Александра Бабича продолжали давить на ворота соперника и снова едва не забили – Панькив еще раз спас свою команду после удара Мишнева головой.

На 28-й минуте мариупольцы таки дожали соперника. Полегенько получил мяч после розыгрыша углового и отправил его в сетку ударом в ближний угол – 0:1. После пропущенного гола Александрия пошла вперед большими силами, намереваясь как можно скорее восстановить паритет. Она относительно быстро сравняла счет, но не благодаря позиционной атаке. Третьяков убежал в контратаку после подачей соперником углового и отпасовал на Безбородько, а Денис спокойно обработал мяч и отправил его в ворота – 1:1. До окончания первой половины встречи мячом владели преимущественно хозяева, но им не удалось создать еще хотя бы один опасный момент. Как не удалось и Мариуполю. Таким образом, команды отправились на перерыв при ничейном счете.

После возобновления игры хозяева снова забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля. Однако, как и первом тайме, им редко удавалось наносить удары по воротам. Оборона Мариуполя действовала надежно, не давая сопернику шансов на успешное завершение атак. Со временем подопечные Бабича увели игру со своей половины поля. Они провели несколько затяжных атак кряду, но одна из них не привела к удару по воротам.

Ближе к середине второй 45-минутки игра совсем успокоилась. Казалось, что команды уже смирились с ничьей и настраиваются на экстра-таймы. Но через некоторое время александрийцы активизировались и пошли вперед большими силами. Шаран освежил атаку, выпустив на поле Ситало и Задераку, но их появление в итоге не помогло команде. В одном из эпизодов хозяева едва и вовсе не привезли гол в свои ворота на ровном месте, но Чурко не смог этим воспользоваться.

Александрия продолжала безуспешно проводить атаку за атакой, а одна из вовсе обернулась пропущенным голом. На 83-й минуте Федорчук вынес мяч на ход Кащуку, а тот убежал от Бухала, сблизился с Панькивым и переиграл вратаря в ближнем бою — 1:2. После этого и вплоть до окончания встречи хозяева предпринимали попытки снова сравнять счет и перевести игру в два дополнительных тайма. Однако им так и не удалось создать ни одного опасного момента, ни подобие финального штурма. "Азовцы" достаточно уверенно сыграли на удержание счета, в итоге одержав минимальную победу, которая приблизила команду на шаг к заветной цели. А Александрия теперь лишь вынуждена сосредоточиться на подготовке к следующему сезону.

Финальный матч плей-офф за выход в квалификацию Лиги Европы между Колосом и Мариуполем состоится в среду, 29-го июля. Матч пройдет на НСК Олимпийский в Киеве

Александрия — Мариуполь 1:2

Голы: Безбородько, 35 — Полегенько, 28, Кащук, 83

Александрия: Панькив — Мирошниченко, Дубра, Бухал, Стецьков (Пашаев, 46) — Банада (Грицук, 86), Гречишкин, Ковалец — Лучкевич (Задерака, 73), Безбородько (Ситало, 73), Третьяков (Мишенко, 89)

Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Яворский, Муравский (Тищенко, 46) — Полегенько, Федорчук (Сагуткин, 90+5), Чех (Игнатенко, 78), Корниенко — Чурко (Кащук, 78), Мишнев — Фомин (Топалов, 90+1)

Предупреждения: Фомин, Гальчук