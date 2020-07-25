Украина

Бывший игрок Шахтера рассказал, что не захотел помогать Мирче Луческу.

В четверг, 23 июля, официально стало известно, что Мирча Луческу возглавил Динамо. Экс-игрок "горняков" Вячеслав Шевчук рассказал, что румынский специалист позвал его в тренерский штаб, но тот отказался.

"Он хотел разговаривать по поводу меня. Но я ему сразу сказал: Мистер, не нужно никаких разговоров, я вам желаю удачи, но я не смогу в силу понятных обстоятельств".

"Я знаю, что тренер по физподготовке Карло Николини, с которым они работал порядка двадцати лет, отказал Луческу, в силу также, наверное, всем понятных обстоятельств. Считаю, что Николини очень важная для Луческу фигура, как ферзь в шахматах. Долго с ним работает, чувствует Мистера, где нужно подсказать что-то, сделать какие-то замены".

"И знаю, что Ахметов часто общался с Николини, уважал его мнение. Поэтому вот так", — сказал Вячеслав Шевчук в эфире канала Футбол 1.

Ранее сообщалось, что Разван Рац отказался от перехода в Динамо.