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Экс-игрок Шахтера — о том, что отказался перейти в Динамо.

Разван Рац удивлен, что Мирча Луческу возглавил киевский клуб, а также рассказал, что в свое время мог перейти в состав "бело-синих".

"Удивлен ли я, что Луческу возглавил Динамо? Да. Узнал из СМИ об этом. Ему будет тяжело, но он поможет Динамо".

"Когда я выступал за Райо Вальекано, я мог перейти в Динамо. Однако я отказал, я не хотел туда переходить".

"Шахтер в моей ДНК. Я часто смотрю игры этой команды, я большой поклонник клуба", — приводит слова Развана Раца Digi Sport.

Напомним, что с 2003 по 2013 год Рац выступал за донецкий Шахтер.