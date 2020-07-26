Молодежная команда Динамо провела первый контрольный поединок после досрочного завершения чемпионата U-21 и вынужденного простоя, связанного с карантином из-за пандемии коронавируса.

Подопечные Юрия Мороза минимально уступили представителю Второй лиги Украины. 

Динамо U-21 – Верес 0:1
Гол: Шестаков, 25. 

Динамо U-21: Моргун, Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко, Михайленко, В.Волошин, Надольский, В.Мащенко, Шулянский, Исаенко.

На замену выходили: Ярош, игрок на просмотре, Тугай, Бодня, Сухоручко, Кузык, Ефименко, Бенито, Бражко. 