Команды провели товарищеский поединок, в ходе которого победил клуб из Ровно.
Фото: ФК Динамо
26 июля 2020, 21:45
Молодежная команда Динамо провела первый контрольный поединок после досрочного завершения чемпионата U-21 и вынужденного простоя, связанного с карантином из-за пандемии коронавируса.
Подопечные Юрия Мороза минимально уступили представителю Второй лиги Украины.
Динамо U-21 – Верес 0:1
Гол: Шестаков, 25.
Динамо U-21: Моргун, Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко, Михайленко, В.Волошин, Надольский, В.Мащенко, Шулянский, Исаенко.
На замену выходили: Ярош, игрок на просмотре, Тугай, Бодня, Сухоручко, Кузык, Ефименко, Бенито, Бражко.