Украина

Генеральный директор Шахтера считает, что новый наставник Динамо уже не является топ-тренером.

Проработавший 12 лет в Шахтере Мирча Луческу стал новым главным тренером Динамо, однако гендиректор "горняков" Сергей Палкин не переживает по этому поводу.

"Луческу себя исчерпал. Клуб вырос, пошел вверх, а Мирча остался на прежнем уровне. Поэтому президент еще за полгода до окончания контракта Луческу дал задание подыскать новых кандидатов. Это решение было продуманным. Президент понимал на что идет", — заявил Палкин в эфире Украина 24.

"Мирча дважды просился обратно и дважды получил отказ. Это было решение президента и откатывать его он не собирался".

"Я проработал в Шахтере 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что я в Динамо. Например, Карло Николини отказал Луческу и не вошел в его штаб, сказав, что он не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам Шахтера".

Луческу проведет свой первый матч во главе Динамо против Шахтера 25 августа, когда команды сразятся за Суперкубок Украины на НСК Олимпийский.