Украина

Президент киевского клуба Игорь Суркис прокомментировал будущее молодых игроков.

Принадлежащие Динамо защитник Александр Тымчик и полузащитник Богдан Леднев возвращаются из аренды в Зари, подтвердил президент "бело-синих" Игорь Суркис. А вот по хавбеку Сергею Булеце и нападающему Владиславу Супряге, которые в этом сезоне выступали за Днепр-1, решение еще не принято.

"Тымчик и Леднев однозначно возвращаются. Супряга и Булеца тоже должны вернуться, но по этим игрокам мы примем окончательное решение в течение нескольких дней, учитывая то, какими будут пожелания тренерского штаба", — цитирует Игоря Суркиса официальный сайт Динамо со ссылкой на Профутбол.

Отметим, что Владислав Супряга в сезоне-2019/20 забил в чемпионате Украины больше голов, чем все центральные нападающие Динамо вместе взятые.

Динамо в 32-м туре проиграло Колосу (0:2), но все равно заняло второе место в чемпионате Украины. В следующей кампании киевляне начнут свой путь с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.