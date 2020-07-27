Украина

Луганчане обзавелись постоянным гендиром.

Официальный сайт Зари сообщает, что новым генеральным директором клуба стал Станислав Оганов.

После ухода Сергея Рафаилова Оганов был исполняющим обязанности гендира. Сегодня после встречи с президентом Зари Евгением Геллером эта приставка была снята.

Отмечается, что в ходе встречи обговаривались планы дальнейшего функционирования клуба, цели на будущий чемпионат и трансферная политика.

Заря по итогам сезона финишировала на третьем месте и квалифицировалась в Лигу Европы.