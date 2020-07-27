Румынский специалист рассказал о причинах своего ухода из киевского клуба.
Мирча Луческу, Getty Images
27 июля 2020, 16:48
Мирча Луческу покинул киевское Динамо спустя всего четыре дня после своего назначения. Основной причиной он назвал то, что болельщики крайне враждебно восприняли его назначение.
"Увы, я решил отказаться от возможного сотрудничества с Динамо Киев. Спасибо братьям Суркисам за проявленное доверие и приглашение в клуб. Но я не могу работать во враждебной атмосфере, которая в особенности исходит от группы ультрас клуба, в чьей поддержке так нуждается команда", — цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.
"Я никогда не был трусом, я принимал спортивные вызовы. Подтверждением тому – переход из Галатасарая в Бешикташ или из Динамо Бухарест в бухарестский Рапид, между чьими болельщиками есть большое, но честное соперничество. Болельщики принимали меня с надеждой и распростертыми объятиями, благодаря чему мне удавалось выигрывать титулы в этих клубах".
"Я не могу принять то, что фанаты действуют против интересов своего клуба. Думаю, это было время для перемен, которые привели бы к повышению уровня соперничества и мотивации, вернули бы клуб на тот уровень, на котором он с такой историей и традицией должен находиться".
"Мое появление в Динамо не имело ничего общего с цифрами в контракте, деньги меня интересуют в последнюю очередь. Я хотел вернуться в футбол, вернуться в Украину, где у меня было столько хороших моментов. Хотелось снова окунуться в эту восхитительную атмосферу непредсказуемого футбола".
"Я был полон энтузиазма и веры в молодых украинских футболистов, многие из которых являются членами национальных команд. Хотелось вернуть тот уровень конкуренции, который был в прошлые годы, зарядить трибуны. Украина этого заслуживает".
Динамо пока что официально не подтвердило информацию об отставке Мирчи Луческу.