Украина

Румынский специалист рассказал о причинах своего ухода из киевского клуба.

Мирча Луческу покинул киевское Динамо спустя всего четыре дня после своего назначения. Основной причиной он назвал то, что болельщики крайне враждебно восприняли его назначение.

"Увы, я решил отказаться от возможного сотрудничества с Динамо Киев. Спасибо братьям Суркисам за проявленное доверие и приглашение в клуб. Но я не могу работать во враждебной атмосфере, которая в особенности исходит от группы ультрас клуба, в чьей поддержке так нуждается команда", — цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

"Я никогда не был трусом, я принимал спортивные вызовы. Подтверждением тому – переход из Галатасарая в Бешикташ или из Динамо Бухарест в бухарестский Рапид, между чьими болельщиками есть большое, но честное соперничество. Болельщики принимали меня с надеждой и распростертыми объятиями, благодаря чему мне удавалось выигрывать титулы в этих клубах".

"Я не могу принять то, что фанаты действуют против интересов своего клуба. Думаю, это было время для перемен, которые привели бы к повышению уровня соперничества и мотивации, вернули бы клуб на тот уровень, на котором он с такой историей и традицией должен находиться".

"Мое появление в Динамо не имело ничего общего с цифрами в контракте, деньги меня интересуют в последнюю очередь. Я хотел вернуться в футбол, вернуться в Украину, где у меня было столько хороших моментов. Хотелось снова окунуться в эту восхитительную атмосферу непредсказуемого футбола".

"Я был полон энтузиазма и веры в молодых украинских футболистов, многие из которых являются членами национальных команд. Хотелось вернуть тот уровень конкуренции, который был в прошлые годы, зарядить трибуны. Украина этого заслуживает".

Динамо пока что официально не подтвердило информацию об отставке Мирчи Луческу.