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Football.ua рассказывает о тренере, который может стать соратником румынского специалиста Динамо.

По последней информации, многолетний помощник Мирчи Луческу в Шахтере Александр Спиридон не войдет в тренерский штаб Мистера в Динамо. Румынские СМИ утверждают, что помощником Мирчи станет Эмилиан Карас. Кто же он?

Эмилиан Карас (не путать с игроком в американский футбол) родился в Кишиневе. Практически всю свою профессиональную карьеру футболиста он провел в Молдове, лишь в 1997 году отправившись на полсезона в Тюмень. Там он сыграл два матча и вернулся на родину.

В качестве игрока Карас защищал цвета Зари (Бельцы), Нистру, Тигины-РШВСМ, Зимбру, Слуманте, Молдовы-Газ, Конструкторула и Дачии. Также на счету защитника шесть матчей за национальную сборную Молдовы. Вместе с Зимбру Эмил выиграл пять чемпионатов и один Кубок Молдовы.

С 2000 года Эмилиан выступал за Дачию в качестве играющего тренера. Через два года он стал помощником тренера, а с 2004 по 2008 возглавлял команду, став лучшим тренером Молдовы в 2006 году.

"Без дисциплины, без самоотдачи, без веры в партнера и в команду тяжело что-то сделать. Это база всего. Я считаю, что, прежде всего, надо создать коллектив на доверии, на желании друг другу помочь. На этом фундаменте можно строить дом – по кирпичику, чтобы дойти до крыши. И это должны сделать главный тренер, мои коллеги и вся команда", — рассказывал vedomosti.md в свое время о своих тренерских взглядах Эмил Карас.

Главными достижениями Караса в качестве главного тренера являются бронзовые (сезон-2004/05) и серебряные (2007/08) медали чемпионата Молдовы, добытые с Дачией.

С 2009 года Карас трудился помощником Дана Петреску. Вместе они поработали в Кубани, московском Динамо, катарском Аль-Араби, Цзянсу Сунин и снова Кубани.

Карас выступал не только помощником, но и переводчиком Дана Петреску, за что удостоился от Спорт-Экспресса прозвища "Карпатский Моуриньо". Примечательный эпизод приключился незадолго до дерби Кубани с Краснодаром. Отвечая на вопрос журналистки, Петреску на румынском сказал, что "лучше честная ничья, чем победа с пятиметровым офсайдом", что улыбающийся Карас перевел как: "Будем играть на победу… Ой, короче…", а затем увел тренера с интервью.

При этом Петреску настаивал, что считает Караса "сильным тренером", а не просто переводчиком.

С октября 2016 52-летний Карас работает в дубайском Аль-Насре. В ОАЭ он помогал не только Петреску, но и Ивану Йовановичу, Крунославу Юрчичу, Кайо Санарди, Чезаре Пранделли и Беньяту Сан Хосе.