Украина

Верный соратник Луческу отказался от работы в киевском клубе.

Мирча Луческу мог уйти из Динамо после резкой реакции болельщиков команды на его назначение, однако после обсуждения ситуации с Игорем Суркисом все проблемы были улажены.

Румынский специалист пока что испытывает проблемы с формированием тренерского штаба.

Как сообщает Sport.rq, Александр Спиридон не захотел работать в Динамо, а причиной тому послужил разговор с генеральным директором "горняков" Сергеем Палкиным.

Источник утверждает, что помощником румына станет Диего Лонго, который ранее был ассистентом Развана Луческу. Также в штаб войдет Эмиль Карас, ранее работавший с Даном Петреску.

Напомним, что ранее в тренерский штаб Мирчи Луческу отказался входить Вячеслав Шевчук.