Украина

Главный тренер Динамо признал величие Валерия Лобановского.

Сегодня, 28 июля, Мирча Луческу прибыл в Киев, чтобы приступить к работе с Динамо. Также 74-летний специалист возложил цветы у подножия монумента.

"Я очень рад быть здесь. Хорошо помню тот период, когда Валерий Лобановский только начинал свою тренерскую работу в киевском клубе.

Помню, когда в середине 80-х киевское Динамо играло против Университати из Крайовы. Я был действительно впечатлен игрой того Динамо. Та команда доминировала над всеми соперниками.

Валерий Лобановский — это действительно великий человек, который совершил огромный вклад в развитие футбола. Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причем независимо от того, кто из них за какую команду болеет. Это был тренер высочайшего уровня.

Вне всяких сомнений он заслуживает всех тех слов, которые говорили и говорят о нем специалисты. Лобановский — один из лучших тренеров в истории футбола", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что в марте 2019 года Мирча Луческу подверг критике France Football, за то, что издание поставило Валерия Лобановского в рейтинг лучших тренеров. Спустя месяц румынский специалист извинился, а уже в июле 2020 года возглавил Динамо.