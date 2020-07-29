В товарищеском матче подопечные Игоря Костюка принимали Денгофф - представителя высшей лиги чемпионата Киевской области. 

Во время поединка динамовцы доминировали на поле и довели счет до разгромного к середине первого тайма. Молодежный состав "бело-синих" без особых сложностей завершил игру своей победой. 

Динамо U-19 – Денгофф 4:2
Голы: Бражко, 11, Попов, 21, Яцык, 23, 29 –  Бамба, 22, Марийко, 83 

Динамо U-19:  Игнатенко, Опанасенко, Боль, Дячук, Д. Мащенко, Бражко, Жозе Рибейру, Яцык, Н. Волошин, Близниченко, Попов

На замену выходили: Вуанту, Фастов, Малыш, Хрипчук, Урсолов, Велетень, Ванат. 