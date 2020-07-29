Украина

На финале плей-офф за Лигу Европы можно ожидать максимально разрешенное количество зрителей или же море спекулянтов.

Все доступные билеты на матч Колоса с Мариуполем распродали – на сайте-операторе продаж свободных тикетов больше нет.

Примечательно, что стоимость билета составляла всего 1 (одну) гривну. На данном этапе из-за коронавируса стадионы могут быть заполнены максимум на четверть от вместимости.

Таким образом, в лучшем случае на трибунах соберутся 17 625 зрителей.

Победитель игры Колос – Мариуполь получит право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Для ковалевцев это могут быть дебютные еврокубки в истории клуба, в то время, как Мариуполь – частый гость на этой стадии.

Матч начнется сегодня в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матч Колос – Мариуполь.