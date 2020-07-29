Украина

Подопечные Луиша Каштру продолжают подготовку к матчу с Вольфсбургом.

Шахтер сыграл товарищеский матч с второлиговым Вересом. На перерыв команды ушли при равном счете – 0:0. Размочить ворота команды из Ровно удалось Тете на 67-й минуте игры, а спустя треть часа добавил еще один мяч Манор Соломон – 2:0.

Шахтер – Верес 2:0

Голы: Тете, 67, Соломон, 87.

Шахтер: Пятов — Додо (Болбат, 65), Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Майкон (Степаненко, 65), Маркос — Коваленко (Соломон, 65), Марлос (Тете, 65), Тайсон (Коноплянка, 46) – Мораес.

На матче присутствовали главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его помощник Александр Шовковский.

Шахтер готовится к поединку против Вольфсбурга в 1/8 финала Лиги Европы. В первом матче "горняки" выиграли в Германии со счетом 2:1.