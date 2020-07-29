Украина

Экс-футболист близок к тренерской работе в бывшем клубе.

Экс-полузащитник и селекционер Динамо Огнен Вукоевич практически согласовал свой тренерский контракт с клубом, утверждает Sportske novosti.

По данным источника, хорватский специалист войдет в тренерский штаб Мирчи Луческу, подписав с киевлянами соглашение по схеме 2+1.

Отмечается, что еще вчера, 28-го июля, Вукоевич прибыл в Киев и провел переговоры с президентом "бело-синих" Игорем Суркисом.

Ранее сам румынский специалист высказал свое мнение о вкладе в историю футбола экс-тренера Динамо Валерия Лобановского.