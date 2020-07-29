Украина

Стали известны стартовые составы команд на финальный матч пле-офф за выход в квалификацию Лиги Европы между ковалевским Колосом и Мариуполем.

На НСК Олимпийский состоится финал плей-офф за выход в квалификацию Лиги Европы между ковалевским Колосом и Мариуполем.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин остался доволен исполнители, которые добыли победу над Днепром-1 в полуфинале, поэтому не произвел ни одного изменения в стартовом составе номинальных хозяев. Александр Бабич же выпустил двух новых игроков по сравнению с поединком против Александрии. Так, с первых минут в составе "азовцев" сыграют Игорь Тищенко и Даниил Игнатенко.

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Гавриш, Емец — Задоя, Ориховский — Антюх, Смирный, Морозко — Лысенко

Запасные: Кучеренко, Парамонов, Ефремов, Черноморец, Петров, Костышин, Вильхамссон, Кожушко, Бондаренко

Мариуполь: Гальчук — Чоботенко, Яворский, Тищенко — Полегенько, Федорчук, Игнатенко, Корниенко — Чурко, Мишнев — Фомин

Запасные: Поспелов, Топалов, Кулаков, Сагуткин, Кащук, Чех, Путря, Дудик, Петерман

Матч Колос — Мариуполь начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.