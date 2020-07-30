Украина

Вингер Шахтера Тете в интервью рассказал о подготовке, двухнедельной паузе между официальными матчами, связке с Манором Соломоном и поделился мнением о Вольфсбурге.

Тете доволен проведенными спаррингами, а также с нетерпением ждет встречи против Вольфсбурга в Лиге Европы.

О матче против Вереса:

"Хорошая игра. Мы очень много работаем после окончания чемпионата, и я думаю, что команда подготовлена к поединку с Вольфсбургом. У нас еще есть несколько дней, чтобы еще лучше подойти к этой встрече. Надеюсь, мы будем на высоком уровне".

О полезности спаррингов:

"Действительно помогли. Мы очень стараемся на тренировках, конкурируем, боремся на поле друг с другом, но игра против других команд, конечно, улучшает подготовку".

О связке с Соломоном:

"Нет, мы действительно очень много общаемся. Манор – мой друг, поэтому некоторые вещи у нас отработаны. Все получается. Знаю, когда он с мячом, всегда постарается найти меня, а я в аналогичной ситуации – его. Хорошо, когда есть такая связь".

О Вольфсбурге:

"Предстоит очень сложная игра. Вольфсбург также очень силен и компетентен. Первый матч в Германии дался нам очень непросто. В любом случае, как я и сказал, мы подготовлены и постараемся провести достойный поединок".

О том, что Бундеслига завершилась рано:

"Футбол есть футбол. Может, это и преимущество для них, но мы ни в коем случае не должны об этом думать. А должны работать, сконцентрироваться только на своей команде и пройти в 1/4 финала".

О еврокубках:

"Мы хотим играть против сильных команд. Еврокубковые матчи – это всегда что-то другое, что-то особенное, и мы всегда их ждем", — приводит слова Тете официальный сайт Шахтера.

Матч Шахтер — Вольфсбург состоится 19 августа в 19:55.