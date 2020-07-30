Украина

Портал предоставил свой вариант лучших футболистов по итогам сезона-2019/20.

В украинской Премьер-лиги завершился сезон, а статистическая платформа Wyscout предоставила свой вариант символической сборной.

Больше всего представителей у Зари – четыре. На втором месте Десна – три игрока. Что касается Динамо и Шахтера, то у киевлян один игрок, а у "горняков" – двое.

Сборная УПЛ по версии Wyscout:

Вратарь: Евгений Паст (Десна).

Защитники: Денис Фаворов (Десна), Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко (все – Заря).

Полузащитники: Виктор Цыганков (Динамо), Дмитрий Мишнев (Мариуполь), Владислав Кочергин (Заря), Тайсон (Шахтер).

Нападающие: Александр Филиппов (Десна), Жуниор Мораес (Шахтер).

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