Портал предоставил свой вариант лучших футболистов по итогам сезона-2019/20.
Фото: УПЛ
30 июля 2020, 21:39
В украинской Премьер-лиги завершился сезон, а статистическая платформа Wyscout предоставила свой вариант символической сборной.
Больше всего представителей у Зари – четыре. На втором месте Десна – три игрока. Что касается Динамо и Шахтера, то у киевлян один игрок, а у "горняков" – двое.
Сборная УПЛ по версии Wyscout:
Вратарь: Евгений Паст (Десна).
Защитники: Денис Фаворов (Десна), Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко (все – Заря).
Полузащитники: Виктор Цыганков (Динамо), Дмитрий Мишнев (Мариуполь), Владислав Кочергин (Заря), Тайсон (Шахтер).
Нападающие: Александр Филиппов (Десна), Жуниор Мораес (Шахтер).
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